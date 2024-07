Ο Κάρλος Αλκαράθ έκλεισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του απλού ανδρών στο Wimbledon, επικρατώντας επί του Ντανίλ Μεντβέντεφ με 3-1 σετ.

Ο Κάρλος Αλκαράθ οδεύει ολοταχώς για την υπεράσπιση του τίτλου του στο Wimbledon, o 21χρονος Ισπανός μετά το πρώτο σετ κυριάρχησε στον ημιτελικό επί του Ντανίλ Μεντβέντεφ με 6-7(1), 6-3, 6-4, 6-4 και έκλεισε θέση για τον τελικό της Κυριακής (14/7).

Ο αντίπαλός του θα αναδειχθεί από τον αγώνα ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Λορέντσο Μουζέτι, με τον Αλκαράθ να στοχεύει στον 2ο τίτλο του στο Wimbledon και τον 4ο σε Grand Slam, μετά τις νίκες του στο US Open το 2022 και στο φετινό Roland Garros. To αξιοσημείωτο για τον Αλκαράθ είναι πως μέχρι τώρα δεν έχει ηττηθεί, όποτε έχει παίξει σε τελικό Grand Slam.

O Αλκαράθ γίνεται ο πρώτος παίκτης τα τελευταία 25 χρόνια, εκτός του Big 4, που θα παίξει στον τελικό του Roland Garros και του Wimbledon την ίδια χρονιά. Ο Ράφα Ναδάλ πέτυχε το πρώτο το back to back σε τελικούς του Wimbledon σε ηλικία 21 ετών, ενός μήνα και πέντε ημερών, ο Αλκαράθ το πετυχαίνει σε ηλικία 21 ετών, δύο μηνών και επτά ημερών.

Alcaraz d. Medvedev 6-7 6-3 6-4 6-4



In a rematch of last year’s SF, it’s the same result for Carlos



Back to back Wimbledon finals at 21



✅4th Slam Final

✅13 match win streak in Slams

✅13 match win streak at Wimbledon



The tennis gods took extra time making Carlitos



🇪🇸 pic.twitter.com/oGiNsDR5sX