Την πρόκριση στα ημιτελικά του Wimbledon πανηγύρισε η Ντόνα Βέκιτς, επικρατώντας της Λούλου Σαν με 5-7, 6-4, 6-1 στην προημιτελική φάση του βρετανικού Grand Slam.

Dazzling Donna ✨@DonnaVekic comes from a set down to defeat Sun 5-7, 6-4, 6-1 to reach her first semi-final at #Wimbledon! pic.twitter.com/xFh9hHnj1N