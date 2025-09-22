Σύλληψη για 29χρονο μπασκετμπολίστα που αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

Σύλληψη είχαμε για 29χρονο αθλητή της ΑΕΚ που αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για αλκοτέστ τα ξημερώματα της Κυριακής.

Μπλεξίματα με τον Νόμο για 29χρονο παίκτη της ΑΕΚ. Τα ξημερώματα της Κυριακής μπασκετμπολίστας από τη Γκαμπόν αρνήθηκε να περάσει από έλεγχο για αλκοτέστ στην Λεωφόρο Κηφισίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Ο παίκτης δεν ήθελε να του γίνει έλεγχος και έτσι οι αστυνομικοί της Τροχαίας τον συνέλαβαν. Σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης με την αυτόφωρη διαδικασία.

Η Ένωση την Παρασκευή έχει τον ημιτελικό του Super Cup της Ρόδου κόντρα στον Προμηθέα.