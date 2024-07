Ο Άντι Μάρεϊ γνώρισε στιγμές αποθέωσης στο κεντρικό κορτ του Wimbledon, μετά την ήττα στο διπλό με συμπαίκτη τον αδελφό του Τζέιμι.

Μετά τις νίκες του Nόβακ Τζόκοβιτς και της Ίγκα Σβιόντεκ στο κατάμεστο κεντρικό γήπεδο του Wimbledon εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές.

Ο Άντι Μάρεϊ με συμπαίκτη τον αδελφό του Τζέιμι γνώρισαν την ήττα στο διπλό από τους Αυστραλούς, Χιτζικάτα και Πιρς με 7-6(6), 6-4, κάτι που σήμανε και την τελευταία παράσταση για τον Άντι Μάρεϊ στο τουρνουά.

Οι συμπατριώτες του ήταν προετοιμασμένοι να τιμήσουν τον 37χρονο Σκοτσέζο, που έγινε πρωταθλητής στο Wimbledon το 2013 και το 2016, ενώ στις εγκαταστάσεις του Wimbledon κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο απλό ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

Με τη λήξη του αγώνα παρουσίασαν βίντεο, με τον τίτλο: «Μας έκανες να ονειρευτούμε, να πιστέψουμε, να δακρύσουμε, να νιώσουμε υπερήφανοι».



«Θα ήθελα να παίζω για πάντα, αγαπώ το άθλημα, όμως οι τραυματισμοί δεν μου άφησαν άλλα περιθώρια. Το τένις μού έδωσε τόσα πολλά, μου δίδαξε πολλά μαθήματα που μπορώ να χρησιμοποιήσω στην υπόλοιπη ζωή μου» είπε αρχικά ο Άντι Μάρεϊ, που δεν αγωνίστηκε στο μονό.

