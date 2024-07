O Άντι Μάρεϊ, πρώην Νο.1 του κόσμου, λίγο πριν την πρεμιέρα του στο Wimbledon ανακοίνωσε την απόσυρσή του.

Μετά τις Αρίνα Σαμπαλένκα και Βικτόρια Αζαρένκα, ακόμη μία ηχηρή απόσυρση προστέθηκε στο... απουσιολόγιο του Wimbledon με τον Άντι Μάρεϊ να δηλώνει πως δεν θα λάβει μέρος στο βρετανικό Grand Slam.

Andy - we’re sorry to hear you won’t be playing singles this year.



But we are so looking forward to seeing you compete in the doubles and celebrating all the memories you have given us 💚💜 pic.twitter.com/rB7onqfirX