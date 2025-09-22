UEFA: Συνεδριάζει για την πιθανή αποβολή του Ισραήλ μετά την ασφυκτική πίεση που δέχεται
Πιθανό είναι το ενδεχόμενο του αποκλεισμού του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA.
Όπως μετέδωσε το Channel 12, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εξετάζει το να αναστείλει τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας της χώρας και των συλλόγων της από όλες τις διοργανώσεις της, λόγω της συνεχιζόμενης αιματηρής στρατιωτικής επιχείρησής της στη Γάζα. Σύμφωνα με τις πηγές αυτές το εκτελεστικό συμβούλιο της αναμένεται να συζητήσει και να ψηφίσει επί του ζητήματος την Τρίτη (23/9).
Δείτε ΕπίσηςΞέσπασμα Καντονά σε συναυλία για την Παλαιστίνη: «Η UEFA και η FIFA πρέπει να αποκλείσουν το Ισραήλ από τις διοργανώσεις!» (vid)
Η πίεση προς την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία αυξάνεται καθημερινά. Οργανωμένες καμπάνιες, με πιο χαρακτηριστική αυτή με το #GameOverIsrael, ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από το διεθνές ποδόσφαιρο, ενώ πολλές ομοσπονδίες ανάμεσά τους η ιταλική και η ισπανική εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια στο ενδεχόμενο να αγωνιστούν απέναντι στις ομάδες αυτές.
Αξίζει να σημειωθεί πως η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στις αίθουσες συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας. Εδώ και μήνες, πανό σε ευρωπαϊκά γήπεδα καταδικάζουν τις εχθροπραξίες, ενώ σπουδαίες προσωπικότητες του χώρου, όπως ο Ερίκ Καντονά, έχουν ταχθεί υπέρ του ban του Ισραήλ από την UEFA.
UEFA’s executive committee is set to vote Tuesday on whether to suspend Israel’s national team and clubs from all European competitions. Qatar has reportedly led a diplomatic push over the past week to bring the motion to a vote, with most UEFA members said to favor suspension.… pic.twitter.com/17oRj0p3m5— Drop Site (@DropSiteNews) September 21, 2025
