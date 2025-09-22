Χάινς: Άλλαξε πόστο στους Νετς
Την σεζόν που μας πέρασε ο Κάιλ Χάινς βρισκόταν στους Νετς, έχοντας τον ρόλο του βοηθού προπονητή στην ανάπτυξη παικτών στην ομάδα. Πλέον ο πρώην παίκτης, μεταξύ άλλων του και του Ολυμπιακού, θα είναι assistant GM στους Λονγκ Άιλαντ Νετς, τη θυγατρική ομάδα των Νετς στην G-League.
Τον ίδιο ρόλο θα έχει και ο Κόρι Τζόουνς, δίπλα στον πρώην ψηλό των Πειραιωτών.
Ο Χάινς έχει κατακτήσει τη Εuroleague φορές, δύο με τον Ολυμπιακό και άλλες δύο με την ΤΣΣΚΑ, όντας ένας εκ των πιο πετυχημένων και επιδραστικών ψηλών στην ιστορία της διοργάνωσης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.