O Kάιλ Χάινς ανέλαβε πόστο στη θυγατρική των Νετς στη G-League.

Την σεζόν που μας πέρασε ο Κάιλ Χάινς βρισκόταν στους Νετς, έχοντας τον ρόλο του βοηθού προπονητή στην ανάπτυξη παικτών στην ομάδα. Πλέον ο πρώην παίκτης, μεταξύ άλλων του και του Ολυμπιακού, θα είναι assistant GM στους Λονγκ Άιλαντ Νετς, τη θυγατρική ομάδα των Νετς στην G-League.

Τον ίδιο ρόλο θα έχει και ο Κόρι Τζόουνς, δίπλα στον πρώην ψηλό των Πειραιωτών.

Ο Χάινς έχει κατακτήσει τη Εuroleague φορές, δύο με τον Ολυμπιακό και άλλες δύο με την ΤΣΣΚΑ, όντας ένας εκ των πιο πετυχημένων και επιδραστικών ψηλών στην ιστορία της διοργάνωσης.