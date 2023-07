Ο Αλκαράθ έκλεισε ραντεβού με τον Τζόκοβιτς στον τελικό

Ο Κάρλος Αλκαράθ ισοπέδωσε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 3-0 σετ και πάει στον σπουδαίο τελικό κόντρα στον Τζόκοβιτς.

Αυτό που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει στον ημιτελικό του Roland Garros, θα επιδιώξει να κάνει στον τελικό του Wimbledon ο Κάρλος Αλκαράθ.

Στον τρίτο συνεχόμενο ημιτελικό του σε grand slam, ισοπέδωσε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 3-0 σετ (6-3, 6-3, 6-3 σε μία ώρα και 49 λεπτά) και έκλεισε ραντεβού με τον Τζόκοβιτς, στον τελικό που όλοι περίμεναν να δουν από το Παρίσι.

Clinical Carlos@carlosalcaraz comfortably moves past No.3 seed Daniil Medvedev 6-3, 6-3, 6-3 to move into his first Wimbledon final #Wimbledon pic.twitter.com/ZJO1hlYcOI