Το γκολ του Παπαγεωργίου ήταν αυτό που έκανε τον Πανιώνιο να φύγει με ένα σπουδαίο διπλό από την έδρα της Athens Kallithea (0-1) και συνέχισε την διεκδίκηση της κορυφής με την Καλαμάτα στον Νότιο Όμιλο της Superleague 2.

Ο Πανιώνιος ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι κόντρα στην Athens Kallithea στο Ελ Πάσο και μετέτρεψε τη μάχη για την κορυφή του Νοτίου Ομίλου της Superleague σε μάχη για... δύο.

Ο Παπαγεωργίου ήταν ο... χρυσός σκόρερ, όταν στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, έπειτα από ωραία ενέργεια έκανε το σουτ έξω από την περιοχή και ο πορτιέρε των γηπεδούχων δεν υπολόγισε σωστά με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν, έψαξαν το γκολ αλλά η άμυνα του Πανιώνιου στάθηκε εξαιρετικά και κράτησε το μηδέν στην εστία του. Βέβαια στα τελευταία λεπτά η Athens Kallithea είχε δοκάρι με κεφαλιά του Γκέζου αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα και έχασε έδαφος από την κορυφή.

Athens Kallithea: Κρέσπι, Πανάγου, Μαυριάς, Ματίγια, Ινσούα (62′ Παυλάκης), Προδρομίτης, Μεταξάς (58′ Γερολέμου), Γκολφίνος, Σαταριάνο (77′ Σαρδέλης), Γκαντίγιο, Γκέζος.

Πανιώνιος: Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Γένσεν, Αυλωνίτης, Σαραμαντάς, Στούπης, Μπελμόντ (64′ Μπεχαράνο), Φαν ντερ Βάτερ (46′ Κολοβός), Μόρσεϊ, Παπαγεωργίου (64′ Κρητικός), Μωραΐτης (74′ Βοΐλης).

Πρόγραμμα 11ης αγωνιστικής

Σάββατο 22/11

Καλαμάτα - Χανιά 1-0

Ολυμπιακός Β - Ελλάς Σύρου 2-2

Κυριακή 23/11

Athens Kallithea - Πανιώνιος 0-1

Ηλιούπολη - Μαρκό (15:00)

Αιγάλεω - Παναργειακός (15:00)

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 29

2. Πανιώνιος 24

3. Athens Kallithea 17

4. Μαρκό 16

----------------------

5. Ολυμπιακός Β 14

6. Ελλάς Σύρου 13

7. Αιγάλεω 10

8. Ηλιούπολη 7

9. Χανιά 6

10. Παναργειακός 3