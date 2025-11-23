Superleague 2, Νότιος Όμιλος: Σπουδαίο διπλό του Πανιωνίου στην έδρα της Athens Kallithea
Ο Πανιώνιος ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι κόντρα στην Athens Kallithea στο Ελ Πάσο και μετέτρεψε τη μάχη για την κορυφή του Νοτίου Ομίλου της Superleague σε μάχη για... δύο.
Ο Παπαγεωργίου ήταν ο... χρυσός σκόρερ, όταν στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, έπειτα από ωραία ενέργεια έκανε το σουτ έξω από την περιοχή και ο πορτιέρε των γηπεδούχων δεν υπολόγισε σωστά με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα.
Οι γηπεδούχοι πίεσαν, έψαξαν το γκολ αλλά η άμυνα του Πανιώνιου στάθηκε εξαιρετικά και κράτησε το μηδέν στην εστία του. Βέβαια στα τελευταία λεπτά η Athens Kallithea είχε δοκάρι με κεφαλιά του Γκέζου αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα και έχασε έδαφος από την κορυφή.
Athens Kallithea: Κρέσπι, Πανάγου, Μαυριάς, Ματίγια, Ινσούα (62′ Παυλάκης), Προδρομίτης, Μεταξάς (58′ Γερολέμου), Γκολφίνος, Σαταριάνο (77′ Σαρδέλης), Γκαντίγιο, Γκέζος.
Πανιώνιος: Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Γένσεν, Αυλωνίτης, Σαραμαντάς, Στούπης, Μπελμόντ (64′ Μπεχαράνο), Φαν ντερ Βάτερ (46′ Κολοβός), Μόρσεϊ, Παπαγεωργίου (64′ Κρητικός), Μωραΐτης (74′ Βοΐλης).
Πρόγραμμα 11ης αγωνιστικής
Σάββατο 22/11
Καλαμάτα - Χανιά 1-0
Ολυμπιακός Β - Ελλάς Σύρου 2-2
Κυριακή 23/11
Athens Kallithea - Πανιώνιος 0-1
Ηλιούπολη - Μαρκό (15:00)
Αιγάλεω - Παναργειακός (15:00)
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 29
2. Πανιώνιος 24
3. Athens Kallithea 17
4. Μαρκό 16
----------------------
5. Ολυμπιακός Β 14
6. Ελλάς Σύρου 13
7. Αιγάλεω 10
8. Ηλιούπολη 7
9. Χανιά 6
10. Παναργειακός 3
