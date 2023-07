Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αν και προηγήθηκε στα σετ, στο τέλος ηττήθηκε από τον Κρίστοφερ Γιούμπανκς με 3-2 σετ και αποκλείστηκε στον 4ο γύρο του Wimbledon.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αν και προηγήθηκε στα σετ, στο τέλος ηττήθηκε από τον Κρίστοφερ Γιούμπανκς με 6-3, 6-7(4), 6-3, 4-6, 4-6 και αποκλείστηκε στον 4ο γύρο του Wimbledon.

Ο Έλληνας παίκτης έδειξε να ελέγχει το παιχνίδι απέναντι στον 27χρονο Αμερικανό, που παίζει για πρώτη φορά στο Wimbledon. Έκανε με άνεση το 1-0, προηγήθηκε εκ νέου με 2-1, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση.

Ο Γιούμπανκς με το πρώτο του break στο 4ο σετ, άλλαξε την εικόνα του αγώνα, πήγε το παιχνίδι στο 5ο σετ και εκεί παρότι έδωσε ευκαιρίες στον Τσιτσιπά, ήταν καλύτερος, κυριάρχησε στους winners (15-6), είχε καλύτερα ποσοστά στα σερβίς και στο 10ο game έδειξε την ψυχραιμία να τελειώσει τον αγώνα.

Οπως αναμενόταν, ο Αμερικανός με «όπλο» το σερβίς του κράτησε εύκολα το πρώτο game του ματς. Ο Στέφανος όμως ισοφάρισε στο σερβίς του και αμέσως μετά από τρία συνεχόμενα αβίαστα του αντιπάλου του, έκανε το πρώτο break στο ματς και μάλιστα χωρίς απώλεια πόντου.

Με άλλους τέσσερις σερί πόντους έφτασε στο 3-1, με τον Γιούμπανκς να σερβίρει… αγριεμένος, μειώνοντας σε 3-2.

Τα πρώτα σερβίς του Στέφανου διατήρησαν το +2, με τον αντίπαλό του να εκμεταλλεύεται αυτή τη φορά το πρώτο του σερβίς κι αυτός, μειώνοντας σε 4-3.

Το 5-3 ήρθε εύκολα αφού ο Γιούμπανκς δεν είχε επιστροφές στο εξαιρετικό σερβίς του Τσιτσιπά, με τον Αμερικανό να κάνει συνεχόμενα λάθη και να δίνει την ευκαιρία για ένα ακόμη break στον Στέφανο που πήρε το πρώτο σετ.

Χωρίς εκπλήξεις άρχισε το τρίτο σετ, με τους δύο αντιπάλους να σερβίρουν εξαιρετικά και τον Τσιτσιπά να έχει προβάδισμα 2-1. Εφτασε σε διπλό break point, όμως ο Αμερικανός τα έσβησε με το σερβίς του και ισοφάρισε. Η απάντηση του Τσιτσιπά ηταν άμεση που έκανε το 3-2 και στη συνέχεια το 4-3 με love game.

Ο Γιούμπανκς δεν έβρισκε καλό πρώτο σερβίς στη συνέχεια, έδωσε ευκαιρία στον Στέφανο να επιτεθεί και βρήκε ξανά break point, όμως ο Αμερικανός επιβίωσε ξανά και ισοφάρισε σε 4-4. Στο ίδιο μοτίβο ο Ελληνας τενίστας κράτησε το σερβίς του για το 5-4 και ακολούθως στο 5-6, με τον Αμερικανό να σερβίρει για να πάει το σετ σε tie break, κάτι που κατάφερε.

Στο 3-4 ο Στέφανος έκανε διπλό λάθος και με 5-4 πήγε να σερβίρει για το σετ ο Γιούμπανκς που το έκλεισε με δύο χαμένες επιστροφές του Ελληνα τενίστα.

Στο ίδιο μοτίβο άρχισε το τρίτο σετ, αφού αμφότεροι κρατούσαν εύκολα το σερβίς τους, με τον Αμερικανό, Νο43 στον κόσμο, να έχει προβάδισμα με 2-1.

Στην αλλαγή κράτησε εύκολα το σερβίς του και πήρε ένα καλοδεχούμενο δωράκι από τον αντίπαλό του, που στο 30-30 έκανε δύο αβίαστα λάθη και ένα διπλό στο σερβίς, για να γίνει το τρίτο break στο ματς.

Κράτησε το σερβίς του, με τον αντίπαλό του να μειώνει σε 4-3 με love game χάρη σε δύο άσους, από τους λίγους που είχε ως αυτό το σημείο του ματς. Ο Στέφανος κράτησε και όπως και στο πρώτο σετ, έτσι και στο τρίτο, το έκλεισε με break χάρη στις εξαιρετικές επιστροφές του στα πόδια του αντιπάλου του, ο οποίος έκανε τα λάθη του και ο Τσιτσιπάς το έκλεισε με έναν winner.

Το τέταρτο σετ ξεκίνησε όπως και τα προηγούμενα, με τον Τσιτσιπά να κρατά το προβάδισμα με 2-1 στο πρώτο change, χάρη στο σερβίς του και τα λάθη του αντιπάλου του. Με δύο άσους ισοφάρισε ο Γιούμπανκς, με τον Στέφανο να βλέπει τον Αμερικανό να φτάνει στο 3-3 στο πρώτο του break point στο ματς. Εβγαλε μεγάλη αντίδραση εκεί όμως, με ένα δύσκολο πέρασμα στη διαγώνιο και δύο μεγάλα σερβίς, για να κρατήσει το προβάδισμα με 4-3.

Στο 4-4 το σερβίς του πρόδωσε τον Τσιτσιπά καθώς με διπλό λάθος έδωσε το πρώτο break στον Γιούμπανκς, ο οποίος σέρβιρε για το σετ και δεν το άφησε να πάει χαμένο.

Μάχη έγινε στο εναρκτήριο game του 5ου με τον Γιούμπανκς έπειτα από δύο ισοπαλίες να παίρνει αβαντάζ και break point, με τον Τσιτσιπά να το γλιτώνει στην πρώτη περίπτωση, όχι όμως και στη 2η, όταν με λάθος επιλογή έδωσε την ευκαιρία στον αντίπαλό του με μπάκχαντ στην ευθεία να «σπάσει» το σερβίς του. Ο Γιούμπανκς με πέντε συνολικά winners, έναντι κανενός από τον Τσιτσιπά στην αρχή του σετ, προηγήθηκε 2-0.

Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε στη διαδικασία να κυνηγά, καθώς ο Γιούμπανκς με love game έκανε το 3-1, ο Τσιτσιπάς με τον 10ο άσο του στον αγώνα έκλεισε το 5ο game για το 3-2.

Στο 6ο game o Γιούμπανκς προηγήθηκε 30-0, όμως με έναν winner και τρία σερί λάθη από τον αντίπαλό του ο Τσιτσιπάς έφθασε στο ζητούμενο, το 5ο break στον αγώνα ισοφαρίζοντας σε 3-3.

Ομως ο Ελληνας παίκτης βρέθηκε ξανά σε πίεση: 0-40, έσβησε τα δύο πρώτα, όμως ο Γιούμπανκς με backghand winner, έφθασε σε νέο break για το 4-3.

