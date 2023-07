Η Ελίνα Σβιτόλινα βγήκε νικήτρια στη μονομαχία με τη Βικτόρια Αζαρένκα (2-1) και στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Ίγκα Σβιόντεκ, που έσωσε δύο match points για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπελίντα Μπέντσιτς.

Αναμενόταν ως μεγάλο ντέρπι και έτσι εξελίχθηκε ο αγώνας ανάμεσα στην Ουκρανή, Ελίνα Σβιτόλινα και τη Λευκορωσίδα, Βικτόρια Αζαρένκα.

Έπειτα από μονομαχία δύο ωρών και 46 λεπτών η Σβιτόλινα επικράτησε στο super tie με 2-6, 6-4, 7-6(9) και επιστρέφει σε προημιτελικά Grand Slam μετά το Roland Garros του 2017. Στο super tie break η Αζαρένκα έφθασε σε match point στο 9-8, όμως η Σβιτόλινα απάντησε με τρεις πόντους για να πανηγυρίσει τη μεγάλη νίκη.

Χειραψία οι παίκτριες δεν αντάλλαξαν, με την Αζαρένκα να απομακρύνεται και απλά να κάνει ένα νεύμα στη Σβιτόλινα.

Epic. Elina @ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) #Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj

Η Σβιτόλινα τώρα θα βρεθεί απέναντι στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, την Ίγκα Σβιόντεκ, που είδε κατάματα τον αποκλεισμό με αντίπαλο την Μπελίντα Μπέντσιτς. Η Ελβετίδα στο 12ο game του 2ου σετ προηγήθηκε 15-40, έχοντας δύο ευκαιρίες να τελειώσει το παιχνίδι.

Iga for more.



World No.1 @iga_swiatek defeats Belinda Bencic 6-7(4), 7-6(2), 6-3 in a contest that lasted over three hours ⏱#Wimbledon pic.twitter.com/BNQogDqP6t