Η Αζαρένκα «απάντησε» στην γιούχα του κόσμου επειδή δεν έδωσε τα χέρια με την Σβιτολίνα, με μία κίνηση από τα «Φιλαράκια».

Από την ημέρα που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι τενίστες από την χώρα αρνούνται να δώσουν τα χέρια στο τέλος του ματς, όταν έχουν απέναντί τους Ρώσο ή Λευκορώσο αθλητή.

Το ίδιο κάνει και η Ελίνα Σβιτολίνα, η οποία χθες απέκλεισε την Βικτόρια Αζαρένκα. Η Αζαρένκα είναι από τις τενίστριες που στηρίζει ανοιχτά τους Ουκρανούς και η Σβιτολίνα το γνωρίζει και την σέβεται. Δεν αντάλλαξαν χειραψία, αλλά έκαναν ένα νόημα με τα χέρια. Ο κόσμος όμως, γιούχαρε την Αζαρένκα η οποία κουνούσε απογοητευμένη το κεφάλι της, καθώς θα έπρεπε ο κόσμος να γνωρίζει ότι είναι απόφαση της Σβιτολίνα και όχι δική της. Βγαίνοντας από το court η γιούχα συνεχίστηκε και η Αζαρένκα για να «απαντήσει» έκανε μία -όχι και τόσο καλή - μίμηση από μία σκηνή στα «Φιλαράκια».

Είναι η σκηνή που ο «Ρος» δεν θέλει να υψώσει το μεσαίο δάχτυλο στην «Ρέιτσελ» και αντ’ αυτού χτυπάει τις γροθιές του δις με… ευγενικό τρόπο. Η Αζαρένκα το έκανε μία φορά, αλλά δεν πέρασε από λίγους απαρατήρητο.

Δείτε την αντίδραση της Αζαρένκα στο τέλος του βίντεο:

Why would the Wimbledon crowd boo Victoria Azarenka? It makes no sense. It was Svitolina who has unilaterally decided not to shake hands with certain players. I feel sorry for @vika7 ! pic.twitter.com/zPWWqkwOiM