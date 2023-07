O Αντρέι Ρούμπλεφ και ο Γιάνικ Σίνερ εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά του Wimbledon.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ χρειάστηκε να φθάσει στα πέντε σετ για να καταβάλει την αντίσταση του Αλεξάντερ Μπούμπλικ και να περάσει στα προημιτελικά του Wimbledon.

O Ρώσος τενίστας επικράτησε με 7-5, 6-3, 6-7(6), 6-7(5), 6-4 για να εξασφαλίσει την παρουσία του στη συνέχεια. Για τον Ρούμπλεφ θα είναι η 7η παρουσία του σε προημιτελική φάση στα Grand Slam, αλλά μόλις η πρώτη στο Wimbledon, όπου θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς ή τον Χουμπέρτ Χουρκάτς.

The courtside view of that extraordinary @AndreyRublev97 shot #Wimbledon pic.twitter.com/8gsPxgqXik