Η Μπαντόσα εξήγησε το… όνειρο που είχε δει με Τσιτσιπά για το Australian Open (vid)

H Πάουλα Μπαντόσα αναφέρθηκε σε ένα όνειρο που είχε δει με αυτήν και τον Τσιτσιπά στο Australian Open.

O Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε πρόσφατα… πάσα στην Πάουλα Μπαντόσα για ένα όνειρο που είχε δει η Ισπανίδα.

Η Μπαντόσα κατά την διάρκεια του Australian Open είχε δει στον ύπνο της ότι μαζί με τον Στέφανο κέρδισαν την διοργάνωση και ρωτήθηκε από δημοσιογράφο γι’ αυτό, μετά την πρόκρισή της στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.

«Τραυματίστηκα στην Αυστραλία και είδα το ματς του, τον τελικό. Φυσικά είχα τζετ λαγκ, γιατί ήμουν στην Ισπανία, και αποφάσισα να το παρακολουθήσω. Παραδόξως, επειδή ποτέ δεν ονειρεύομαι παίκτες τένις, τον ονειρεύτηκα εκείνο το βράδυ, ότι κερδίζαμε και οι δύο το Australian Open. Μετά είχαμε μια πολύ ρομαντική στιγμή, αλλά δεν θα εξηγήσω. Θα το αφήσω εκεί» είπε γελώντας.

PC with PB - on her dream about AO. pic.twitter.com/jTxQFFfbdU