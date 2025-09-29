Τριάρα η Λάτσιο, πρώτη νίκη για Πάρμα!

Η Λάτσιο πέρασε εύκολα από τη Γένοβα, ενώ η Πάρμα πήρε το πρώτο της τρίποντο στη φετινή Serie A.

Η Λάτσιο έβγαλε αντίδραση μετά τις διαδοχικές ήττες από Σασουόλο και Ρόμα, πέρασε από τη Γένοβα επικρατώντας 3-0 της Τζένοα. Οι Λατσιάλι πήραν βαθμολογική ανάσα, αφού έφτασαν τους έξι βαθμούς. Αντίθετα, η Τζένοα παραμένει χωρίς τρίποντο και είναι κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Καντσελιέρι στο 4ο λεπτό άνοιξε το σκορ, ενώ στο 30' ο Καστεγιάνος πέτυχε το 2-0. Στο 63' ο Τζακάνι διαμόρφωσε το 3-0 για τους φιλοξενούμενους.

Τα πρώτα γκολ του Πελεγκρίνο στη σεζόν, χάρισαν στην Πάρμα την πρώτη νίκη της στη Serie A έπειτα από δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Οι Παρμέντσι επικράτησαν της Τορίνο με 2-1 και ξέφυγαν απ' την επικίνδυνη ζώνη. Ο Πελεγκρίνι άνοιξε το σκορ στο 36' με πέναλτι, ωστόσο ο Ενγκονγκέ έφεραν το ματς στα ίσα. Ωστόσο, ο Αργεντινός με τέρμα στο 72' διαμόρφωσε το 2-1.