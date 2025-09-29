Τριάρα η Λάτσιο, πρώτη νίκη για Πάρμα!
Η Λάτσιο έβγαλε αντίδραση μετά τις διαδοχικές ήττες από Σασουόλο και Ρόμα, πέρασε από τη Γένοβα επικρατώντας 3-0 της Τζένοα. Οι Λατσιάλι πήραν βαθμολογική ανάσα, αφού έφτασαν τους έξι βαθμούς. Αντίθετα, η Τζένοα παραμένει χωρίς τρίποντο και είναι κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Καντσελιέρι στο 4ο λεπτό άνοιξε το σκορ, ενώ στο 30' ο Καστεγιάνος πέτυχε το 2-0. Στο 63' ο Τζακάνι διαμόρφωσε το 3-0 για τους φιλοξενούμενους.
Τα πρώτα γκολ του Πελεγκρίνο στη σεζόν, χάρισαν στην Πάρμα την πρώτη νίκη της στη Serie A έπειτα από δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Οι Παρμέντσι επικράτησαν της Τορίνο με 2-1 και ξέφυγαν απ' την επικίνδυνη ζώνη. Ο Πελεγκρίνι άνοιξε το σκορ στο 36' με πέναλτι, ωστόσο ο Ενγκονγκέ έφεραν το ματς στα ίσα. Ωστόσο, ο Αργεντινός με τέρμα στο 72' διαμόρφωσε το 2-1.
Δείτε ΕπίσηςΚόντε για Ντε Μπρόινε: «Τα έβαλε με λάθος άνθρωπο»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.