Η εκτός έδρας μάχη του Ολυμπιακού στο Λονδίνο με την Άρσεναλ (1/10, 22:00) αλλά και η πρεμιέρα των «αιωνίων» στην Ευρωλίγκα ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ έχω καρδιά!» έτοιμος ο Ολυμπιακός για το ματς με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Livesport: «Εσείς θα το... σηκώσετε!» ξεκινάει απόψε το ταξίδι των «αιωνίων» στην Ευρωλίγκα.

Φως των σπορ: «Κυνηγάει τον άθλο» στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός, «Στα βαθιά με τη μια!» και το τμήμα μπάσκετ που αγωνίζεται στην έδρα της Μπασκόνια.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Η κίνηση ματ του Μέντι!» απέναντι στον Αρτέτα.

Ώρα των σπορ: «Νόμος Νίκολιτς» και 7/7 για την ΑΕΚ στην έδρα της.