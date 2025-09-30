Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (30/9) στο Gazzetta
Sportday: «Εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ έχω καρδιά!» έτοιμος ο Ολυμπιακός για το ματς με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.
Livesport: «Εσείς θα το... σηκώσετε!» ξεκινάει απόψε το ταξίδι των «αιωνίων» στην Ευρωλίγκα.
Φως των σπορ: «Κυνηγάει τον άθλο» στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός, «Στα βαθιά με τη μια!» και το τμήμα μπάσκετ που αγωνίζεται στην έδρα της Μπασκόνια.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Η κίνηση ματ του Μέντι!» απέναντι στον Αρτέτα.
Ώρα των σπορ: «Νόμος Νίκολιτς» και 7/7 για την ΑΕΚ στην έδρα της.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.