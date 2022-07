Η Σιμόνα Χάλεπ έφτασε τις 15 σερί νίκες στο Wimbledon, κερδίζοντας την Αμάντα Ανισίμοβα με 2-0 και παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Η Σιμόνα Χάλεπ έχει αναγεννηθεί στο φετινό Wimbledon!

Το πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, που εδώ και λίγους μήνες προπονείται με τον Πάτρικ Μουράτογλου, διέλυσε σε 63 λεπτά την Αμάντα Ανισίμοβα (6-2, 6-4) και είναι στα ημιτελικά!

Relentless from the Romanian @Simona_Halep powers past Anisimova 6-2, 6-4 marking her 12th straight win at #Wimbledon ! pic.twitter.com/Vrnfa2y8zz

Η Ρουμάνα ήταν σχεδόν αλάνθαστη καθώς είχε μόλις 6 αβίαστα λάθη (!), ενώ έσπασε 4 φορές το σερβίς της νεαρής Αμερικανίδας.

Η Χάλεπ έφτασε τις 15 σερί νίκες στο συγκεκριμένο slam, ενώ είναι εντυπωσιακό πως βρίσκεται στα ημιτελικά χωρίς να έχει χάσει σετ!

Αντίπαλος της Χάλεπ στα ημιτελικά, θα είναι η Ελενα Ριμπάκινα! Η τενίστρια από το Καζακστάν χρειάστηκε τρία σετ για να κάμψει την Αϊλα Τομλγιάνοβιτς από την Αυστραλία (4-6, 6-2, 6-3).

Electric Elena ​​



Rybakina books her place in the semi-final with a 4-6, 6-2, 6-3 win over Ajla Tomljanovic#Wimbledon pic.twitter.com/OZTdZPlYNx