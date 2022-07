Τι κι αν έχασε τα δύο πρώτα σετ από τον Γιάνικ Σίνερ, κανένα πρόβλημα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφερε τούμπα τον προημιτελικό και με 3-2 πέρασε στα ημιτελικά του Wimbledon.

Μια ακόμα μεγάλη ανατροπή σημείωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς για να πανηγυρίσει την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Wimbledon. Ο 35χρονος Σέρβος νίκησε τον Γιάνικ Σίνερ με 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 και συνεχίζει την πορεία του για τον 7ο συνολικά τίτλο του στο Wimlbedon και 4ο στη σειρά.

Ο 20χρονος Ιταλός επιστρέφοντας από το 1-4 στο 1ο σετ και κυριαρχώντας με 6-2 στο 2ο, έδωσε την εντύπωσε πως ήταν έτοιμος για να κάνει το βήμα παραπάνω και να βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του σε ημιτελικό γύρο Grand Slam.

Comeback complete @DjokerNole is a Wimbledon semi-finalist for the 11th time, sealing a sublime 5-7, 2-6, 6-3, 6-3, 6-2 victory against Jannik Sinner#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/xdkN5os2H2 July 5, 2022

Όμως απέναντί του είχε έναν «πεινασμένο» Τζόκοβιτς, που τόσες φορές έχει βρεθεί σε ανάλογη θέση και όταν πήρε το 3ο σετ με 6-3, ήταν σαν να παρακολουθούσαμε ένα έργο πολυπαιγμένο. Ο Σίνερ στο 8ο game του 4ου σετ είχε την ατυχία να γλιστρήσει και να γυρίσει τον αριστερό του αστράγαλο, όμως συνέχισε τον αγώνα.



Sinner takes a tumble, and Djokovic is quick to help the Italian back on his feet #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/NKHENd6PRB — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2022

Για 11η φορά προκρίθηκε στα ημιτελικά του Wimbledon o Τζόκοβιτς και για 43η συνολικά σε Grand Slam, πλησιάζοντας το ρεκόρ των 46 ημιτελικών του Ρότζερ Φέντερερ.



Στο δρόμο για τον 21ο Grand Slam τίτλο του ο Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του δεύτερου προημιτελικού της ημέρας ανάμεσα στον Νταβίντ Γκοφέν και τον Κάμερον Νόρι.

Μετά τα δύο χαμένα σετ ο Τζόκοβιτς πήγε για λίγα λεπτά στα αποδυτήρια και επιστρέφοντας στο κεντρικό κορτ, άρχισε την αντέπιθέση του. Διατηρώντας το σερβίς του από εκείνο το σημείο και μέχρι το τέλος, ο Σέρβος κυριάρχησε απέναντι στον ανήμπορο να αντιδράσει Ιταλό παίκτη.

Μείωσε σε 2-1 σετ, μπαίνοντας φουριόζος στο 4ο σετ. Δύο σερί break έφεραν το 3-0, για να έρθει με άνεση το 6-2.

Στο 5ο σετ έκανε το 1-0, όμως δέχθηκε break στο 3ο γκέι, με τον Τζόκοβιτς να προηγείται 3-1 και 4-2 και να τελειώνει το σετ με 6-2 και τον αγώνα, ύστρεα από τρεις ώρες και 35 λεπτά.