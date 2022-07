Με απίθανο tweener serve ο Καλίν Ιβανόσφσκι «σφράγισε» την παρουσία του στον 3ο γύρο του τουρνουά αγοριών στο Wimbledon

Την ώρα που όλα τα βλέμματα στο Wimbledon είναι στραμμένα στο κεντρικό γήπεδο και τον προημιτελικό ανάμεσα στους Νόβακ Τζόκοβιτς και Γιάνικ Σίνερ, στο court 14 ένας 18χρονος γινόταν Νικ Κύργιος.

Ο Καλίν Ιβανόφσκι από τη Βόρεια Μακεδονία τελείωνε τον αγώνα του απέναντι στον Ροντρίγκο Πατσέκο Μέντεζ με ένα απίθανο tweener serve, που μόνο ο Κύργιος μάς έχει συνηθίσει.

Στον αγώνα για το β' γύρο των juniors, και έχοντας match point, ο Ιβανόφκσι επέλεξε να σερβίρει χτυπώντας το μπαλάκι ανάμεσα από τα πόδια του, αφήνοντας «στήλη άλατος» τον αντίπαλό του.

Have you ever seen a match point like this?



Kalin Ivanovski with an audacious tweener serve to seal the win in the boys' singles draw#Wimbledon pic.twitter.com/oOiTgAwXdE