Ο Κάμερον Νόρι απέκλεισε τον Νταβίντ Γκοφέν στα πέντε σετ και οι Βρετανοί κάνουν τα δικά τους όνειρα, έξι χρόνια μετά τη νίκη του Άντι Μάρεϊ. Ο 26χρονος Βρετανός θα είναι ο αντίπαλος του Νόβακ Τζόκοβιτς στον έναν ημιτελικό του Wimbledon.

Οι Βρετανοί έχουν ξανά τον δικό τους ήρωα στο Wimbledon. Ο Kάμερον Νόρι νικώντας τον Νταβίν Γκοφέν με 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5 προκάλεσε... ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα εντός και εκτός του court 1 στο All England Club.

Έξι χρόνια μετά τον θρίαμβο του Άντι Μάρεϊ, η Μεγάλη Βρετανία έχει ξανά εκπροσώπηση στα ημιτελικά του Wimbledon, με τον Νόρι να κλείνει ραντεβού απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς για μια θέση στον τελικό.

Welcome to the semi-finals, @cam_norrie!



The Brit is into the final four of a Grand Slam for the first time, beating David Goffin 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5#Wimbledon pic.twitter.com/fPM33dGOB9