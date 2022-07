Χαλασμός με την είσοδο του Ρότζερ Φέντερερ στο Κεντρικό court του Wimbledon.

Οι Βρετανοί γιόρτασαν στην Middle Sunday του Wimbledon τα 100 χρόνια από το πρώτο παιχνίδι του Center Court παρουσία θρύλων του τένις.

Ναδάλ, Τζοκοβιτς, Μποργκ, Χιούιτ, Γουίλιαμς, Εβερτ, Ναβρατίλοβα, Λέιβερ, Κορτ, ΜακΕνρο (που ήταν στην παρουσίαση), Χάλεπ, Κέρμπερ και τόσοι άλλοι τενίστες που σήκωσαν κούπα, βρέθηκαν στο Λονδίνο και παρατάχθηκαν μπροστά από το κοινό μέσα σε αποθέωση.

Αυτό όμως που ακολούθησε στην παρουσίαση του Ρότζερ Φέντερερ ήταν το κάτι άλλο…

Ο Ελβετός είναι το αγαπημένο παιδί των Βρετανών και με το που ανακοίνωσε το όνομά του ο ΜακΕνρο, έγινε ένας χαμός.

With eight singles titles to his name, @rogerfederer #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/ucGLn0wW6q