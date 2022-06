Δεν έλειψαν οι εκπλήξεις και σήμερα στο ταμπλό των γυναικών στο Wimbledon με το Νο6 του ταμπλό, την Καρολίνα Πλίσκοβα, να είναι εκτός τρίτου γύρου.

Αλλη μία παίκτρια του Top10 στις γυναίκες έμειναν εκτός συνέχειας στο Wimbledon.

Ο λόγος για το Νο6 στο ταμπλό, την Καρολίνα Πλίσκοβα, η οποία αν και πήρε το πρώτο σετ από την Κ. Μπούτλερ με 6-3, έχασε τα επόμενα δύο με 7-6, 6-4 και δεν συνεχίζει στο slam. H Μπούτλερ μάλιστα προέρχεται από μία δύσκολη ημέρα καθώς χθες έμαθε ότι έχασε την γιαγιά της και της αφιέρωσε τη νίκη.

Centre Court rises for @katiecboulter ​​



The Brit has beaten last year's finalist, Karolina Pliskova, 3-6, 7-6(4), 6-4#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/ihGLhsZQ5l