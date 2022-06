Η Σερένα Γουίλιας έπειτα από ένα χρόνο επέστρεψε σε Grand Slam, όμως ηττήθηκε από την άσημη Γαλλίδα, Αρμονί Ταβ με 2-1 και αποχαιρέτησε από τον 1ο γύρο το Wimbledon

Η επιστροφή για τη Σερένα Γουίλιαμς έπειτα από ένα χρόνο σε Grand Slam δεν ήταν επιτυχημένη. Η 41χρονη Αμερικανίδα ηττήθηκε από τη Γαλλίδα, Αρμονί Ταν με 5-7, 6-1, 6-7(7-10) σε αγώνα τριών ωρών και 11 λεπτών, αποχαιρετώντας το Wimbledon.

H Αμερικανίδα, νικήτρια εφτά τίτλων στο Wimbeldon και κάτοχος 23 Grand Slam, είχε αγωνιστεί για τελυταία φορά στο περσινό Wimlbedon, με το ίδιο αποτέλεσμα, αποκλεισμός από τον 1ο γύρο. Η Ταν, Νο115 στον κόσμο έκανε ντεμπούτο στο τουρνουά και το συνδύασε με τη πιο λαμπρή νίκη της καριέρας της. Η 24χρονη Γαλλίδα, σε επίπεδο Grand Slam είχε αγωνιστεί μόλις τέσσερις φορές στο Roland Garros, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες από τον α' γύρο.

