Ο Αλιστερ Γκρέι βιάστηκε να πανηγυρίσει έναν πόντο που του πήρε με απίθανη βουτιά ο Τέιλορ Φριτζ.

Ο κορυφαίος πόντος του Wimbledon ως τώρα παίχτηκε μεταξύ του Τέιλορ Φριτζ και του Αλιστερ Γκρέι.

Στην διάρκεια του δεύτερου σετ, ο Γκρέι έβγαλε ένα χτύπημα στη διαγώνιο με τον Φριτζ εντελώς εκτός θέσης και… προκλητικά γύρισε να πανηγυρίσει.

Ο Φριτζ όμως έκανε μία εκπληκτική βουτιά και σχεδόν ακουμπώντας στο έδαφος, πρόλαβε την δεύτερη αναπήδηση στο μπαλάκι και πέρασε την μπάλα στην πλευρά του Βρετανού!

Ο Γκρέι μόλις αντιλήφθηκε το τι είχε συμβεί δεν το πίστευε, με τον Φριτζ να πανηγυρίζει έξαλλα καθώς ο αντίπαλός του βιάστηκε (όπως αποδείχθηκε) να πανηγυρίζει.

Δείτε τον πόντο:

Everyone thought the point was finished... apart from @Taylor_Fritz97!



Absolutely OUTSTANDING pic.twitter.com/2cxvbx53uW