Ο Νικ Κύργιος ξέσπασε στο μπαλάκι κατά την διάρκεια του πρώτου σετ, ενώ τα έβαλε και με επόπτρια.

Τα ματς του Νικ Κύργιου δεν είναι ποτέ βαρετά… Ο Αυστραλός στην διάρκεια του πρώτου σετ, απασχόλησε και πάλι σε δύο διαφορετικές στιγμές.

Η πρώτη ήταν για να… ειρωνευτεί μία επόπτρια στην διαιτητή της αναμέτρησης, καθώς η πρώτη κάτι γύρισε και του είπε.

Αφου της είπε να «βγει έξω» μόνη της, γύρισε και είπε στην διαιτητή: «Εχει έρθει κανείς για να την δει σήμερα; Ετσι νομίζει; Ούτε ένας. Ξέρω ότι εσύ έχεις φαν, αλλά αυτή κανέναν».

Δεν σταμάτησε να μιλά στην διαιτητή και αφού δέχτηκε break λιγο πριν το τέλος του πρώτου σετ, πήρε το μπαλάκι και το χτύπησε με μανία για να το στείλει εκτός γηπέδου.

It took just 12 minutes for Nick Kyrgios to start kicking off at Wimbledon pic.twitter.com/JwldpDoD5r