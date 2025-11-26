Στο 52ο λεπτό του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Έσε έβγαλε τη σέντρα και ο Ταρέμι με κεφαλιά μείωσε το σκορ σε 3-2.

Οι δυο αλλαγές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνεργάστηκαν στο γκολ, με το οποίο ο Ολυμπιακός μείωσε το σκορ στον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο και επί της ουσίας μπήκε ξανά στο ματς.

Στο 52ο λεπτό Έσε - Ζέλσον Μαρτίνς έκαναν το 1-2 από τα δεξιά, ο Αργεντινός έβγαλε τη σέντρα και ο Ταρέμι με κεφαλιά μείωσε το σκορ σε 3-2.

Θυμίζουμε πως ο Ιρανός επιθετικός μπήκε στο 28ο λεπτό αντί του τραυματία Τσικίνιο κι ο Έσε μπήκε στην ανάπαυλα αντί του Ντάνι Γκαρθία.