Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ασίστ Έσε, μείωσε σε 3-2 με κεφαλιά ο Ταρέμι
Οι δυο αλλαγές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνεργάστηκαν στο γκολ, με το οποίο ο Ολυμπιακός μείωσε το σκορ στον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο και επί της ουσίας μπήκε ξανά στο ματς.
Στο 52ο λεπτό Έσε - Ζέλσον Μαρτίνς έκαναν το 1-2 από τα δεξιά, ο Αργεντινός έβγαλε τη σέντρα και ο Ταρέμι με κεφαλιά μείωσε το σκορ σε 3-2.
Θυμίζουμε πως ο Ιρανός επιθετικός μπήκε στο 28ο λεπτό αντί του τραυματία Τσικίνιο κι ο Έσε μπήκε στην ανάπαυλα αντί του Ντάνι Γκαρθία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.