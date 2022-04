Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξέφρασε την αντίθεσή του σχετικά με την απόφαση των διοργανωτών του Wimbledon να αποκλείσουν Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές από το τουρνουά του Λονδίνου.

Το Wimbledon ανακοίνωσε επίσημα την αποβολή Ρώσων και Λευκορώσων τενιστών από το τουρνουά. Μία απόφαση που βρίσκει αντίθετη την ATP η οποία απειλεί με αντιδράσεις καθώς το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο!

Ο αποκλεισμός των συγκεκριμένων αθλητών δεν πέρασε απαρατήρητος ούτε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος αφού κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Λάζλο Τζέρεστο στο Βελιγράδι, χαρακτήρισε «ανόητη» την απόφαση των διοργανωτών του βρετανικού γκαντ σλαμ.

«Πάντα καταδίκαζα τον πόλεμο, καθώς είμαι και ο ίδιος παιδί του πολέμου, αλλά δεν μπορώ να υποστηρίξω την απόφαση του τουρνουά του Wimbledon, την οποία θεωρώ ανόητη. Οι παίκτες του τένις, οι αθλητές δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι ποτέ καλό όταν η πολιτική μπαίνει στον αθλητισμό», ανέφερε στον Τύπο ο Σέρβος τενίστας μετά το ντεμπούτο του στο τουρνουά του Βελιγραδίου.

#Djokovic does not support the #Wimbledon decision. Full answer 👇🏻 pic.twitter.com/WP7MsUBwv4