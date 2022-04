Το Wimbledon ανακοίνωσε επίσημα την αποβολή Ρώσων και Λευκορώσων τενιστών από το τουρνουά.

Το Wimbledon ανακοίνωσε και επίσημα αυτό που είχε διαρρεύσει από το πρωί: Ρώσοι και Λευκορώσοι τενίστες δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν στο grand slam μετά και από τις οδηγίες της Βρετανικής Κυβέρνησης.

To Κλαμπ αφού εξέφρασε την συμπαράστασή του στον λαό της Ουκρανίας και καταδίκασε τις πράξεις της Ρωσίας, ανακοίνωσε πως σε συνεργασία με την Βρετανική κυβέρνηση, να αφήσει εκτός Ρώσους και Λευκορώσους τενίστες.

«Υπό τις συνθήκες μιας τέτοιας αδικαιολόγητης και άνευ προηγουμένου στρατιωτικής επίθεσης, θα ήταν απαράδεκτο για το ρωσικό καθεστώς να αντλήσει οποιαδήποτε οφέλη από τη συμμετοχή Ρώσων ή Λευκορώσων παικτών στο Wimbledon.

Ως εκ τούτου, είναι πρόθεσή μας, με βαθιά λύπη, να απορρίψουμε την παρουσία Ρώσων και Λευκορώσων παικτών στο τουρνουά» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η διοργάνωση.

