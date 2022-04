Με ανατροπή και δύο tie break o Νόβακ Τζόκοβιτς κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Λάζλο Τζέρεστο Βελιγράδι.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά από έναν δραματικό αγώνα, γλίτωσε το δεύτερο συνεχόμενο στραπάτσο.

Αυτή τη φορά στο Βελιγράδι αντιμετώπισε τον συμπατριώτη του Λάζλο Τζέρε και χρειάστηκε 3 ώρες και 22 λεπτά για να τον κερδίσει.

Αφού έχασε με 6-2 το πρώτο σετ, πήρε τα άλλα δύο στο tie break (7-6, 7-6) και απέφυγε τον δεύτερο συνεχόμενο αποκλεισμό του από το πρώτο παιχνίδι σε τουρνουά. Αυτό είχε συμβεί το 2018 (Indian Wells, Μαϊάμι) και το μακρινό 2006 (Μόντε Κάρλο και Βαρκελώνη) και λίγο έλειψε να γίνει ξανά μετά από μία μεγάλη μάχη που έδωσε με τον Τζέρε.

Ο συμπατριώτης του πήρε περισσότερους πόντους στο ματς, σέρβιρε καλύτερα, αλλά το Νο1 του κόσμου βρήκε τρόπο να κρατηθεί στο ματς και στο tie break έσωσε την παρουσία του στο τουρνουά όπου κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο αποθεώθηκε.

Welcome, @DjokerNole!



The World No. 1 takes on compatriot Laslo Djere in Belgrade.



Watch #SerbiaOpen Live Streams https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/QvtgH362ea