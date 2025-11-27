Την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών του Ισραήλ αναμένεται ν' αναλάβει ο Ορέστης Σαλάχας και το επίσημο ντεμπούτο του θα γίνει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα...

Έτοιμος να βρεθεί σε ακόμη έναν πάγκο Εθνικής ομάδας είναι ο Ορέστης Σαλάχας. Ο προπονητής του Εθνικού φαίνεται να έχει συμφωνήσει σε όλα για ν' αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδα πόλο γυναικών του Ισραήλ.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο έμπειρος προπονητής θα βρεθεί σε ομοσπονδιακό ρόλο, μιας και στο παρελθόν ήταν άμεσος συνεργάτης του Χάρη Παυλίδη στην Εθνική ομάδα της Κίνας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό νέο για την ελληνική υδατοσφαίριση και ένα challenge για τον προπονητή των «κυανόλευκων».

Σημειώνεται πως το επίσημο ντεμπούτο του Ορέστη Σαλάχα στον πάγκο της Εθνικής Ισραήλ αναμένεται να γίνει στο προσεχές Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου στην πόλη Φούντσαλ της Πορτογαλίας. Εκεί, θα βρεθεί στον ίδιο όμιλο με τις Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία και Ελβετία.