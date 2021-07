Η Σαμπαλένκα στους "4" έβαλε τέλος στην πορεία της Τζαμπέρ! (vids)

Στον πρώτο της ημιτελικό σε Grand Slam προκρίθηκε η Αρίνα Σαμπαλένκα που έβγαλε νοκ άουτ την Ονς Τζαμπέρ στον προημιτελικό στο Wimbledon.

Με φανταστική εμφάνιση η Αρίνα Σαμπαλένκα προκρίθηκε για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Wimbledon!

Η Λευκορωσίδα που είχε "θέματα" στα Grand Slam και δεν είχε φτάσει ποτέ εκτός από τον 4ο γύρο απέκλεισε με 6-4, 6-3 την Ονς Τζαμπέρ η οποία και είχε βγάλει νοκ άουτ τρεις πρώην κατόχους Major στη σειρά!

Welcome to the final four, @SabalenkaA



The No.2 seed ends Ons Jabeur's brilliant run with a 6-4, 6-3 victory to reach her first-ever Grand Slam semi-final#Wimbledon pic.twitter.com/UDskobebhi