Πρώτος ημιτελικός στο Wimbledon για την Πλίσκοβα (vids)

H Καρολίνα Πλίσκοβα απέκλεισε την Βικτόρια Γκόλουμπιτς και θα παίξει για πρώτη φορά σε ημιτελικό στο Wimbledon.

Μετά από το Australian Open, το Roland Garros και το US Open (τελικός) η Καρολίνα Πλίσκοβα θα φτάσει και σε ημιτελικό στο Wimbledon.

Η Τσέχα, πρώην Νο1 κόσμου, απέκλεισε με 6-2, 6-2 την Βικτόρια Γκόλουμπιτς από την Ελβετία στον προημιτελικό και θα παίξει με την Σαμπαλένκα ή την Ονς Τζαμπέρ για μια θέση στον τελικό.

Flying into her first #Wimbledon semi-final@KaPliskova powers past Viktorija Golubic 6-2, 6-2 on No.1 Court in one hour and 21 minutes pic.twitter.com/NJ88BeJV5a