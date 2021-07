Ο πόντος της σεζόν στο διπλό με βουτιά από τον Ντε Μινόρ (vid)

Με μία… βουτιά ο Αλεξ Ντε Μινόρ πήρε ασύλληπτο πόντο στο διπλό του Wimbledon.

Τον πόντο της χρονιάς πήρε ο Αλεξ Ντε Μινόρ, στο διπλό του Wimbledon.

Με συμπαίκτη τον Μ. Ριντ προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο κερδίζοντας με 2-0 σετ τους Βρετανούς Τζόνσον και Ματούσεβιτς, αλλά ο πόντος που πήρε ο Αυστραλός στην διάρκεια του δεύτερου σετ, ήταν… όλα τα λεφτά.

Με το σκορ υπέρ τους 4-2 στο σετ, ο Ντε Μινόρ και ο Ριντ είχαν ανέβει στο φιλέ και αντάλλαξαν γρήγορα χτυπήματα με τους αντιπάλους τους, που επίσης είχαν ανέβει στο φιλέ. Κάποια στιγμή πάνω στον πόντο ο Ματούσεβιτς κάνει ένα βολέ στην μικρή διαγώνιο και φαίνεται πως κάπου εκεί θα τελειώσει ο πόντος. Ο Ντε Μινόρ όμως κάνει μία βουτιά απελπισίας και περνάει το μπαλάκι πλάγια από το φιλέ, για να σκάσει εντός πεδίου στην πλάγια γραμμή!

