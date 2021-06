Η φράση του ΜάκΕνρο στο Wimbledon 1981 που πέρασε στην ιστορία (vids)

«Δεν μπορεί να μιλάς σοβαρά» είχε πει ο Τζον ΜάκΕνρο στον διαιτητή σ' αγώνα του 1ου γύρου τoυ Wimbledon 1981 και έγραψε η ιστορία του.

Σαράντα χρόνια πέρασαν από τον αγώνα του Τζον ΜάκΕνρο με τον Τομ Γκούλιξον για τον 1ο γύρο του Wimbledon 1981.

O αγώνας αυτός δεν πέρασε στην ιστορία γιατί τον κέρδισε ο ΜάκΕνρο που ήταν θυμίζουμε ο φιναλίστ του τουρνουά το 1980.

Το παιχνίδι της 22ης Ιουνίου 1981 έμεινε στην ιστορία για το ξέσπασμα του Αμερικανού τενίστα. Ο διαιτητής δίνει έναν καθαρό άσο άουτ και ο Τζον ξεσπά.

«Δεν μπορεί να μιλάς σοβαρά!. Αποκλείεται!», είπε και συνέχισε : «Η μπάλα ακούμπησε τη γραμμή, όλο το γήπεδο είναι μπροστά σου, αποκλείεται να μην το είδες».

Ο ΜάκΕνρο αποκάλεσε ανίκανο τον επόπτη και κλήθηκε να ζητήσει εξηγήσεις. Το "δεν μπορείς να μιλάς σοβαρά" πέρασε στην ιστορία, έγινε φράση σε ταινίες και σειρές ενώ τη χρησιμοποιούν ακόμη και διπλωμάτες!

This McEnroe outburst is iconic 40 years on #WimbledonThing pic.twitter.com/IykohkzLr3