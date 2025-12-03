Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός: Το δεύτερο γκολ του Γιαζίτσι για το 1-3 (vid)
Ο Τούρκος επιθετικός πέτυχε και δεύτερο τέρμα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ελλάς Σύρου και έκανε το σκορ 1-3.
Ο Ολυμπιακός βρήκε και τρίτο τέρμα στην αναμέτρηση του Κυπέλλου απέναντι στην Ελλάς Σύρου, με τον Γιουσούφ Γιαζίτσι να πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα στον αγώνα.
O Tούρκος επιθετικός βρίσκεται σε καλή μέρα και το αποδεικνύει καθώς βρήκε ξανά δίχτυα δίνοντας εκ νέου προβάδισμα δύο τερμάτων στους ερυθρόλευκους, μετά από ασίστ του του Πορτογάλου μέσου Ντιόγκο Νασιμέντο.
@Photo credits: eurokinissi
