Η Έλενα Ριμπάκινα νίκησε τη Σιμόνα Χάλεπ 6-3, 6-3 και προκρίθηκε στον τελικό του Wimbledon, αντίπαλος της Ονς Ζαμπέρ και οι δυο παίκτριες το Σάββατο θα παίξουν για τον πρώτο τους τίτλο σε Grand Slam.

Η Έλενα Ριμπάκινα στον παρθενικό ημιτελικό της σε Grand Slam πέτυχε διάνα και το Σάββατο (9/7, 16:00) στον τελικό του Wimbledon απέναντι στην Ονς Ζαμπέρ, θα αναμετρηθούν δύο πρωτάρες για το τρόπαιο.

Η Ριμπάκινα νίκησε τη Σιμόνα Χάλεπ με 6-3, 6-3 στο 2ο ημιτελικό και πέρασε στον τελικό του Wimbledon. H 23χρονη γεννημένη στο Μόσχα, αλλά παίζοντας για το Καζακστάν, άφησε εκτός τελικού την πρωταθλήτρια στο Wimbledon το 2019. Η Χάλεπ στον 9ο ημιτελικό της σε Grand Slam ήταν απογοητευτική, χαρακτηριστικό πως τελείωσε τον αγώνα με 9 διπλά λάθη.

Rybakina roars onto the biggest stage



The 23-year-old defeats Simona Halep 6-3, 6-3 to reach her first Grand Slam final#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/u0jfhZlDEA