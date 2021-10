Vienna Open: Ο Ζβέρεφ τον τίτλο και ο Τιάφο το χειροκρότημα στη Βιέννη (vids)

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ έστω και δύσκολα κατέκτησε τον πέμπτο του τίτλο για φέτος, κερδίζοντας με 2-0 σετ τον Φράνσις Τιάφο στη Βιέννη.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ τα βρήκε σκούρα απέναντι στον μαχητή Φράνσις Τιάφο, αλλά στο τέλος ήταν αυτός που σήκωσε το τρόπαιο στη Βιέννη.

Ο Γερμανός τενίστας, Νο4 στον κόσμο, επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 6-4) σε 1 ώρα και 35 λεπτά, σε ένα παιχνίδι όπου σέρβιρε εκπληκτικά, αλλά όταν έβγαζε υποδοχή ο Τιάφο του έκανε την ζωή δύσκολη.

Ο Ζβέρεφ ξεκίνησε εντυπωσιακά το ματς κάνοντας το 2-1 με τέσσερις άσους στο τρίτο γκέιμ. Ακολούθησε και ένα μπρέικ για το 3-1, αλλά ο Τιάφο απάντησε με το ίδιο νόμισμα. Στη συνέχεια κατάφεραν να κρατήσουν το σερβίς τους, με τον Ζβέρεφ να βρίσκει μπρέικ στο 6-5 από λάθος του Τιάφο και να κάνει το 1-0.

Ο Αμερικανός έδειχνε κουρασμένος, αλλά είχε αποφασίσει να δώσει μάχη μέχρι τελικής πτώσεως. Σε κάθε ευκαιρία που είχε για μπρέικ ο Ζβέρεφ, απαντούσε με χτυπήματα που ήταν από άλλον... πλανήτη.

That is INSANE Absolute wizardry from @FTiafoe ! #ErsteBankOpen pic.twitter.com/PPkUMObo0g

Εβγαζε ασύλληπτες άμυνες και τις μετέτρεπε σε winner, με τον Ζβέρεφ ορισμένες φορές να τον κοιτάζει με απορία και άλλες να βγάζει κι ο ίδιος τρομερά χτυπήματα, με τον Αμερικανό να γελά και να του δίνει και το χέρι σε ένα changeover.

Just having fun



A beautiful passage of play from @FTiafoe..@ErsteBankOpen pic.twitter.com/8EDr3smpWM