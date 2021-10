Ζβέρεφ: «Μην αρχίσετε πάλι αυτό το πράγμα με εμένα εναντίον του Τσιτσιπά»

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν συμπεριέλαβε τον Τσιτσιπά στους κορυφαίους στην σκληρή επιφάνεια και ζήτησε να μην αρχίσει η κριτική σε βάρος του.

Να αποφύγει νέες... παρεξηγήσεις με τον Στέφανο Τσιτσιπά προσπάθησε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός τενίστας ρωτήθηκε την συνέντευξη Τύπου του Vienna open (οι συνεντεύξεις Τύπου γίνονται μέσω zoom και όχι με πρόσωπο με πρόσωπο λόγω της πανδημίας) για το ποιους θεωρεί κορυφαίους αυτή τη στιγμή στη σκληρή επιφάνεια και δεν συμπεριέλαβε σ' αυτή τη λίστα το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.

«Αν έπρεπε να διαλέξω τους κορυφαίους στα σκληρά κορτ θα έλεγα Τζόκοβιτς, Μεντβέντεφ κι εμένα. Μη με παρεξηγείτε, δεν παίρνω τίποτα από τον κόπο του Τσιτσιπά. Μην αρχίσετε πάλι τα τι τρέχει με μένα εναντίον του Στέφανου. Εχουμε πολύ καλή σχέση αυτή τη στιγμή και δεν έχω τίποτα εναντίον του» είπε ο Γερμανός που βέβαια δεν είναι και λίγες οι φορές που έχει έρθει σε κόντρα με τον Στέφανο, με τελευταίο παράδειγμα την επίθεση που του έκανε (μέσω του διαιτητή) στο Σινσινάτι για το γεγονός ότι καθυστερούσε στο toilet break, θεωρώντας πως μιλά με τον πατέρα του μέσω του κινητού.

Ο Τσιτσιπάς βέβαια το διέψευσε και απάντησε κι αυτός με ειρωνικό ύφος στον Ζβέρεφ, σε μια σχέση που έχει τα... πάνω της και τα κάτω της.

