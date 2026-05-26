Χωρίς πολλές εκπλήξεις η αποστολή της εθνικής ομάδας της Κολομβίας που θα ταξιδέψει στη Βόρεια Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας της Κολομβίας, Νέστορ Λορέντσο, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (25/05) τους 26 «εκλεκτούς» που θα ταξιδέψουν στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα ξεκινήσει σε λιγότερο από 20 ημέρες.

Στην αποστολή των «καφετέρος» βρίσκονται κανονικά όλα τα αστέρια της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του πρώην άσου του Ολυμπιακού, Χάμες Ροντρίγκες, αλλά και των εκ των ηγετών της Μπάγερν Μονάχου, Λουίς Ντίας.

🚨🇨🇴 OFFICIAL: Colombia release their 2026 World Cup squad. pic.twitter.com/MRyyNeXrqP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026

Αναλυτικά η αποστολή της Κολομβίας

Τερματοφύλακες

Καμίλο Βάργκας, Νταβίντ Οσπίνα και Άλβαρο Μοντέρο

Αμυντικοί

Γιόχαν Μοχίκα, Ντέιβερ Ματσάδο, Ντάνιελ Μουνιόζ, Σαντιάγο Άριας, Ντάβινσον Σάντσες, Τζον Λουκουμί, Γέρι Μίνα και Βίλερ Ντίτα

Μέσοι

Τζέφερσον Λέρμα, Ρίτσαρντ Ρίος, Κέβιν Καστάνιο, Χόρχε Καράσκαλ, Χάμες Ροντρίγκες, Χουάν Φερνάντο Κιντέρο, Γκουστάβο Πουέρτα, Χουάν Καμίλο Πορτίγια και Χάμιλτον Καμπάζ

Επιθετικοί

Κάρλος Αντρές Γκόμες, Λουίς Σουάρες, Τζον Κόρδοβα, Χουάν Καμίλο Ερνάντες, Τζον Άριας και Λουίς Ντίας