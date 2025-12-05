Παυλοπούλου: Στα ημιτελικά των 200μ μεικτής στο Ευρωπαϊκό 25άρας με νέο πανελλήνιο ρεκόρ
Η Νικόλ Παυλοπούλου συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας που διεξάγεται στην πόλη Λούμπλιν της Πολωνίας (2-7/12), καταγράφοντας ακόμα μία σημαντική προσωπική και πανελλήνια επίδοση.
Η Ελληνίδα κολυμβήτρια του ΑΟ Παλαιού Φαλήρου, υπό την καθοδήγηση του προπονητή της Γιώργου Δαμασιώτη, τερμάτισε τέταρτη στη 2η προκριματική σειρά των 200μ μεικτής με χρόνο 2:09.68, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ και σχεδόν ένα δευτερόλεπτο καλύτερο από το προηγούμενο 2:10.63 που είχε πετύχει τον Οκτώβριο. Η επίδοσή της της εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά με τον 9ο καλύτερο συνολικά χρόνο.
Νωρίτερα στο πρωτάθλημα είχε καταγράψει ακόμα ένα πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ μεικτής, καταλαμβάνοντας την 15η θέση. Η Παυλοπούλου θα αγωνιστεί στην 1η ημιτελική σειρά των 200μ μεικτής στις 21:06 (ώρα Ελλάδας), με στόχο την πρόκριση στον τελικό.
