Οι διοργανωτές του US Open έστειλαν υπόμνημα στα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα να λογοκρίνουν πιθανές αντιδράσεις εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, κατά την παρουσία του στον τελικό του απλού ανδρών.

Η παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο «Arthur Ashe» για τον τελικό του απλού ανδρών ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Γιάνικ Σίνερ, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Ο αγώνας άρχισε σχεδόν μια ώρα μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης, τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια, με τον Ντόναλντ Τραμπ να γίνεται δέκτης επιδοκιμασιών, αλλά κι έντονων αποδοκιμασιών στη διάρκεια του αγώνα.

Την ώρα του τελετουργικού και της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου των ΗΠΑ, το «Arthur Ashe» ήταν μισοάδειο, με χιλιάδες θεατών να βρίσκονται στις θύρες εισόδου κάτω από βροχή, καθώς οι διοργανωτές είχαν αυστηροποιήσει σημαντικά τους ελέγχους λόγω της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι διοργανωτές του US Open και η Αμερικανική Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (USTA) είχαν προετοιμαστεί για την παρουσία του Τραμπ. Όπως διέρρευσε είχαν στείλει εκ των προτέρων μήνυμα στα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα.

«Ζητούμε από όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να απέχουν από την προβολή οποιονδήποτε διαταραχών ή αντιδράσεων στην παρουσία του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ υπό οποιαδήποτε ιδιότητα», ανέφερε η USTA στο υπόμνημα, σύμφωνα με το «The Athletic».

Οδηγία που δεν εισακούστηκε από όλους. Η σχολιάστρια του Sky Sports και πρώην τενίστρια Λόρα Ρόμπσον τάχθηκε κατά των οδηγιών. «Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη και το κοινό αποδοκιμάζει πολύ».

O Λευκός Οίκος διέψευσε την οδηγία

Πάντως ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι δεν ζήτησε από την USTA να λογοκρίνει τις αντιδράσεις προς τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο US Open.

«Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν ζητήσαμε από κανέναν να λογοκρίνει», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο ABC News την Κυριακή (7/9).



