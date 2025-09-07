Ανάμεικτα τα συναισθήματα από κοινό που βρίσκεται στο Arthur Ashe για να παρακολουθήσει τον τελικό Σίνερ - Αλκαράθ, κατά την προβολή του Ντόναλντ Τραμπ στα μάτριξ του σταδίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο κεντρικό στάδιο του US Open για να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Γιανίκ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ.

Βέβαια, η παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ δεν ήταν ευχάριστη για όλο το κοινό που βρέθηκε στο Arthur Ashe, μιας και υπήρχαν ανάμεικτες αντιδράσεις κατά την προβολή του στα μάτριξ του σταδίου.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν το τέλος του Εθνικού Ύμνου των ΗΠΑ, οι διοργανωτές έδειξαν τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος με στρατιωτικό χαιρετισμό περίμενε την ολοκλήρωσή του. Στην εικόνα αυτή, οι κάποιοι Αμερικανοί τον αποδοκίμασαν, ενώ άλλοι τον χειροκρότησαν.

Δείτε το βίντεο με τις ανάμεικτες αντιδράσεις του κόσμου