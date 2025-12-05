Από τη μαγνητική που υποβλήθηκε ο Μιγκέλ Λουίς επιβεβαιώθηκε πως ο μέσος του Παναιτωλικού υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Επιβεβαιώθηκε το σοκ στον Παναιτωλικό με τον Μιγκέλ Λουίς. Ο Πορτογάλος χαφ τραυματίστηκε στο γόνατο στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη και από τη μαγνητική που υποβλήθηκε προέκυψε πως ισχύει η αρχική διάγνωση που έκανε λόγο για ρήξη χιαστού και συνεπώς θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο 26χρονος μέσος ήταν βασικός για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου στο ματς με το Γηραιό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα πάτησε άτσαλα έπειτα από μονομαχία στη μεσαία γραμμή και άμεσα κατάλαβε το μέγεθος του προβλήματος. Τις επόμενες ημέρες ο Ίβηρας χαφ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός για πάνω από έξι μήνες.

Ο Λουίς είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής της πρώτης ομάδας του Παναιτωλικού την τρέχουσα σεζόν που βιώνει την ατυχία του χιαστού, μετά τον νεαρό Δαυίδ Γαλιάτσο, ο οποίος τραυματίστηκε στην προπόνηση της Εθνικής Ελπίδων. Εκτός αυτών τον ίδιο τραυματισμό έπαθε τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια προπόνησης και ο 18χρονος Χρήστος Εσκετζής, ο οποίος δεν έχει ντεμπουτάρει με την πρώτη ομάδα.

O Πορτογάλος έχει σε ισχύ συμβόλαιο με τους Αγρινιώτες έως το καλοκαίρι του 2026 και φυσικά όπως κάνει πάντα η διοίκηση του Φώτη Κωστούλα σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση το κλαμπ θα σταθεί στο πλευρό του άτυχου ποδοσφαιριστή.

Στο «Emileon» υπήρχε ούτως ή άλλως η πρόθεση για απόκτηση χαφ και φυσικά αυτή η ανάγκη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη μετά τον τραυματισμό του Λουίς, οπότε δεδομένα θα γίνει κίνηση για μέσο τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Την τρέχουσα σεζόν ο Πορτογάλος μέσος μέτρησε 11 εμφανίσεις, με ένα γκολ και μια ασίστ στο ματς - πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στη Νίκου Βόλου, ενώ συνολικά έχει φορέσει 41 φορές την κιτρινομπλέ φανέλα με τον Τίτορμο στο στήθος.