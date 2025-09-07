Ντόναλντ Τραμπ: Παρών στον τελικό των ανδρών στο US Open (vid)

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο τελικό του US Open ανάμεσα σε Γιανίκ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να βρίσκεται ήδη στο Arthur Ashe...

Μετά τον τελικό των γυναικών, όπου η Αρίνα Σαμπαλένκα έκανε το repeat κατακτώντας για δεύτερη σερί φορά τον τίτλο στο US Open, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρακολουθήσει και τον τελικό των ανδρών ανάμεσα σε Γιανίκ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ.

Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες που προκάλεσαν αρκετά προβλήματα στην προσέλευση των θεατών στο Arthur Ashe, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν στην ώρα του στο κεντρικό στάδιο της διοργάνωσης και πήρε θέση σε ένα από τα θεωρία του.

Όπως ήταν φυσικό, η παρουσία του έγινε άμεσα αντιληπτή από τον κόσμο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να χαιρετά όσους βρίσκονταν ήδη στο στάδιο που θα φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό.

 

Σημειώνεται πως ο τελικός θα ξεκινήσει με καθυστέρηση μισής ώρας (21:30 ώρα Ελλάδας), μετά από επίσημη ανακοίνωση των διοργανωτών οι οποίοι θέλησαν να διασφαλίσουν την ασφαλή προσέλευση του κόσμου που έχει αγοράσει εισιτήριο για το τελευταίο ματς του αμερικανικού Grand Slam.

