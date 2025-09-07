US Open: Με καθυστέρηση ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Σίνερ και Αλκαράθ
Οι ουρανοί άνοιξαν στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, γεγονός που προκάλεσε αρκετά προβλήματα, λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα διεξαγωγής του μεγάλου τελικού στο US Open ανάμεσα σε Γιανίκ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ.
Πιο συγκεκριμένα, η βροχή προκάλεσε προβλήματα στη διέλευση του κόσμου στο Arthur Ashe, όπου θα γίνει ο τελικός ανάμεσα στο Νο.1 και Νο.2 του κόσμου με στόχο την κατάκτηση του τίτλου και την κορυφή του κόσμου. Με σκοπό την πιο ομαλή διεξαγωγή του τελικού, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την καθυστέρησή του για μισή ώρα.
Στόχος των ανθρώπων του US Open είναι πριν την έξοδο των δύο φιναλίστ, όλος ο κόσμος που έχει αγοράσει εισιτήριο να βρίσκεται εντός σταδίου, ώστε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Σημειώνεται πως ο τελικός ήταν προγραμματισμένος για της 21:00 ώρα Ελλάδας, ενώ θα ξεκινήσει στις 21:30 με το Gazzetta.gr να κάνει LIVE για την... τιτανομαχία ανάμεσα στους δύο καλύτερους τενίστες του κόσμου.
Η ανακοίνωση του US Open
Λόγω των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί και για να διασφαλίσουμε ότι οι φίλαθλοι θα έχουν επιπλέον χρόνο για να φτάσουν στις θέσεις τους, έχουμε μεταθέσει την ώρα έναρξης του σημερινού αγώνα στις 14:30 (ώρα ΗΠΑ).
As a result of the security measures in place, and to ensure that fans have additional time to get to their seats, we have pushed the start time of today’s match to 2:30 pm ET.— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025
