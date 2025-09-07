US Open: Με καθυστέρηση ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Σίνερ και Αλκαράθ

Με καθυστέρηση θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του US Open ανάμεσα σε Γιανίκ Σίνε και Κάρλος Αλκαράθ, με τις καιρικές συνθήκες ν' αναγκάζουν τους διοργανωτές να ανακοινώνουν μισάωρη καθυστέρηση από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης.

Οι ουρανοί άνοιξαν στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, γεγονός που προκάλεσε αρκετά προβλήματα, λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα διεξαγωγής του μεγάλου τελικού στο US Open ανάμεσα σε Γιανίκ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ.

Πιο συγκεκριμένα, η βροχή προκάλεσε προβλήματα στη διέλευση του κόσμου στο Arthur Ashe, όπου θα γίνει ο τελικός ανάμεσα στο Νο.1 και Νο.2 του κόσμου με στόχο την κατάκτηση του τίτλου και την κορυφή του κόσμου. Με σκοπό την πιο ομαλή διεξαγωγή του τελικού, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την καθυστέρησή του για μισή ώρα.

Στόχος των ανθρώπων του US Open είναι πριν την έξοδο των δύο φιναλίστ, όλος ο κόσμος που έχει αγοράσει εισιτήριο να βρίσκεται εντός σταδίου, ώστε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Σημειώνεται πως ο τελικός ήταν προγραμματισμένος για της 21:00 ώρα Ελλάδας, ενώ θα ξεκινήσει στις 21:30 με το Gazzetta.gr να κάνει LIVE για την... τιτανομαχία ανάμεσα στους δύο καλύτερους τενίστες του κόσμου.

 

Η ανακοίνωση του US Open

Λόγω των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί και για να διασφαλίσουμε ότι οι φίλαθλοι θα έχουν επιπλέον χρόνο για να φτάσουν στις θέσεις τους, έχουμε μεταθέσει την ώρα έναρξης του σημερινού αγώνα στις 14:30 (ώρα ΗΠΑ).

