H Aρίνα Σαμπαλένκα είχε την ψυχραιμία και την εμπειρία απέναντι στην Αμάντα Ανισίμοβα για να φθάσει στο νίκη με 6-3, 7-6(3) στον τελικό του US Open και να διατηρήσει τα κεκτημένα στη Νέα Υόρκη.
Η 27χρονη Λευκορωσίδα μετά το back to back στο Australian Open, το πέτυχε τώρα και στο US Open απέναντι στην 24χρονη Ανισίμοβα, που στο 2ο σερί τελικό της σε Grand Slam δεν μπόρεσε να δικαιώσει τις προσδοκίες, με βάση όσα έδειξε στην πορεία του τουρνουά.
Η Σαμπαλένκα έφθασε στον 4ο συνολικά Grand Slam τίτλο της καριέρας της πανάξια, σε έναν τελικό με πολλές μεταπτώσεις και των δύο παικτριών και παράλληλα πήρε ρεβάνς για την ήττα της στον ημιτελικό στο Wimbledon.
A tiger doesn't change its stripes.
After repeating in Melbourne, Aryna repeats in New York. pic.twitter.com/84pdU9ypJ5— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025
Η Σαμπαλένκα το 1-0, με τρεις όλους κι όλους winners
Η Σαμπαλένκα «έσβησε» τρία break points στο εναρκτήριο game και στην πρώτη δική της ευκαιρία το πέτυχε, κάνοντας το 2-0. Ομως η Ανισίμοβα είχε άμεση απάντηση, παίζοντας εξαιρετικό τένις, βρήκε το πρώτο δικό της break για το 2-1 κι αμέσως ισοφάρισε σε 2-2. Η Αμερικανίδα δεν έμεινε εκεί, εκμεταλλεύτηκε τον εκνευρισμό της Λευκορωσίδας και με νέο break προσπέρασε.
Aryna Sabalenka won this tournament 💅 pic.twitter.com/GXAydNGRpe— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025
Όμως η ροή στον τελικό άλλαξε ξανά. Η Ανισίμοβα υπέπεσε σε τέσσερα στη σειρά αβίαστα λάθη, για το νέο break από τη Σαμπαλένκα (3-3), που με τη σειρά της προσπέρασε με 4-3.
Η Ανισίμοβα με δύο διπλά λάθη βρέθηκε αντιμέτωπη με το 15-40 και με νέο αβίαστο λάθος, έδωσε την ευκαιρία στη Σαμπαλένκα να φθάσει σε νέο break (5-3) και σερβίροντας να κατακτήσει το 1ο σετ με 6-3, έχοντας πετύχει μόλις τρεις winners (13 η Ανισίμοβα), με την Αμερικανίδα να έχει 15 αβίαστα λάθη (τέσσρα η Σαμπαλένκα).
ARYNA SABALENKA CLINCHES HER FOURTH GRAND SLAM TITLE! 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/r2Yo8kcfAX— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025
Πιο ψύχραιμη στο tie break για το 2-0
Η Ανισίμοβα αν και υπέπεσε σε δύο διπλά λάθη, μετά την 3η ισοπαλία και με άσο έκανε το 1-0 στο 2ο σετ, με τη Σαμπαλένκα να απαντά με love game (1-1).
Αμέσως μετά η Σαμπαλένκα βρέθηκε με διπλό break point και με backhand winner το πέτυχε, προσπερνώντας με 2-1. Εχοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση στο παιχνίδι της, η Σαμπαλένκα ξέφυγε με 3-1, με την Ανισίμοβα να μειώνει σε 3-2.
Στο 6ο game ήταν η σειρά για τη Σαμπαλένκα να... προσφέρει τα δώρα της, τρία σερί λάθη και break με love game για την Αμερικανίδα, που ισοφάρισε σε 3-3, όμως και πάλι δεν είχε συνέχεια.
Η Σαμπαλένκα πήρε αμέσως πίσω τo break, για το 4-3 και σερβίροντας έφθασε στο 5-3. Η Ανισίμοβα μείωσε σε 5-4, παίζοντας το τελευταίο της χαρτί.
That feeling 😍 pic.twitter.com/EpcRCl00N3— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025
Εκεί η Σαμπαλένκα ισοφάρισε το 30-30, όμως ένα αποτυχημένο smash από championship point έγινε break point για την Ανισίμοβα, που πέτυχε το break, ισοφάρισε σε 5-5 και σερβίροντας προσπέρασε με 6-5. Η Σαμπαλένκα έστειλε το σετ στο tie break όπου κυριάρχησε, έφθασε στο 6-1 και σε πέντε championship points, κλείνοντας το σετ στο 7-6(3) και μαζί τον τελικό.
