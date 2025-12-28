Με αφορμή τα κάλαντα, μικροί φίλοι του Παναθηναϊκού έκαναν τη δική τους διασκευή και η «πράσινη» ΚΑΕ τους ευχαρίστησε, προσκαλώντας τους στο Telekom Center Athens.

Μία παρέα μικρών φίλων του Παναθηναϊκού στο κλίμα των εορτών, έκανε τη δική της διασκευή στα κάλαντα. Τα μπασκετικά κάλαντα της Σίφνου, όπως αναφέρει και το σχετικό ποστάρισμα, είχαν στους στίχους όλους τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού.

Από τον Κέντρικ Ναν και τον Κώστα Σλούκα, μέχρι και τον Εργκίν Αταμάν. Μία κίνηση που άρεσε και στην «πράσινη» ΚΑΕ, η οποία σχολίασε κάτω από τη δημοσίευση, προσκαλώντας τους μικρούς φίλους του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens.

«Αυτά είναι σίγουρα τα πιο όμορφα κάλαντα που ακούσαμε φέτος! Είστε όλοι υπέροχοι! Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε στο Telekom Center Athens να σας γνωρίσουμε από κοντά! Χρόνια πολλά και Παναθηναϊκά!» αναφέρει η «πράσινη» ΚΑΕ στο σχόλιο.