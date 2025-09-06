O Σίνερ κόντρα στον Αλκαράθ και στον τελικό του US Open, σε ένα ιστορικό ρεκόρ

Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε και τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ και μετά το Roland Garros και το Wimbledon θα παίξει με τον Κάρλος Αλκαράθ και στον τελικό στο US Open.

Ο Γιάνικ Σίνερ χρειάστηκε τρεις ώρες και 21 λεπτά για να νικήσει τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ με 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 και να κλείσει θέση στον τελικό του US Open, όπου την Κυριακή (7/9) θα συναντήσει ξανά τον Κάρλος Αλκαράθ.

Μετά το Roland Garros και το Wimbledon οι δύο τους θα διεκδικήσουν τον τίτλο και στο US Open. Για τον Σίνερ είναι ο 5ος διαδοχικός τελικός σε Grand Slam, είναι ο κάτοχος του τίτλου στο US Open και μέσα στο 2025 έγινε πρωταθλητής στο Australian Open και στο Wibmledon, με τον Αλκαράθ να σταματά το σερί του με μια ολική ανατροπή στο Roland Garros.

Για πρώτη φορά οι ίδιοι παίκτες σε τρίτο Major τελικό την ίδια χρονιά

Οι Σίνερ και Αλκαράθ «χτίζουν» με τον χρόνο την κυριαρχία τους έναντι των υπολοίπων αθλητών, δημιουργώντας το δικό τους Big 2. Είναι τέτοια η διαφορά που για πρώτη φορά στην Open Era, οι ίδιοι παίκτες θα αγωνιστούν σε τρεις από τους τέσσερις τελικούς στα Grand Slam την ίδια χρονιά.

Ο Σίνερ απέναντι στον Οζέρ-Αλιασίμ έφθασε στις 300 νίκες στην καριέρα του κι έγινε ο 4ος παίκτης που φτάνει σε τελικούς και των τεσσάρων Grand Slam σε μια σεζόν μετά τους Λάβερ (1969), Φέντερερ (2006-07, 2009) και Τζόκοβιτς (2015, 2021, 2023).

Jannik Sinner and Carlos Alcaraz become the first pair to reach 3 Grand Slam Men's Singles finals in the same season in the Open Era.



A rivalry that's shaping the future of tennis. pic.twitter.com/eRmcnlYcAL September 6, 2025

Φέτος στα Grand Slam έφθασε στις 26 νίκες σε 27 ματς και στη μοναδική του ήττα από τον Αλκαράθ στο Roland Garros, o Σίνερ έχασε τρία championship points στο 3ο σετ.

Στη μεταξύ τους μάχη και για το Νο.1 στην παγκόσμιο κατάταξη, μετά τους ημιτελικούς ο Αλκαράθ ξεπέρασε τον Σίνερ, όμως ο Ιταλός με νίκη στον τελικό ανακτά ξανά την κορυφή.

Απέναντι στον Οζέρ-Αλιασίμ ο Σίνερ «έσβησε» τα εννέα από τα 10 break points που είχε ο Καναδός. Ο Οζέρ-Αλιασίμ μπόρεσε να ισοφαρίσει σε 1-1, όμως τα 19 περισσότερα αβίαστα λάθη (41-22) ήταν καθοριστικά στην τελική έκβαση του ημιτελικού.