Με απόλυτη συγκέντρωση, σπουδαίο σερβίς και σιδερένια ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε με 6-4, 7-6(4), 6-2 σετ του Νόβακ Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στον τελικό του US Open, διατηρώντας το αήττητο σερί του χωρίς να έχει χάσει σετ στη φετινή διοργάνωση.

Ο Κάρλος Αλκαράθ απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί συγκαταλέγεται στους κορυφαίους του κόσμου, επικρατώντας του Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-4, 7-6(4), 6-2 και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στον δεύτερο τελικό του US Open και έβδομο συνολικά σε Grand Slam.

Χωρίς να εντυπωσιάσει με θεαματικές ενέργειες, αλλά με τρομερή σταθερότητα στο σερβίς και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, ο Ισπανός άντεξε στην πίεση του Τζόκοβιτς στο δεύτερο σετ και στη συνέχεια κυριάρχησε πλήρως. Ο Σέρβος, που τα έδωσε όλα στο δεύτερο σκέλος, δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στη φυσική και πνευματική αντοχή του αντιπάλου του στο τρίτο σετ.

Με το απόλυτο 18-0 σετ στη φετινή πορεία του στο US Open, ο Αλκαράθ κυνηγά το ιστορικό ρεκόρ να κατακτήσει τον τίτλο χωρίς να χάσει σετ, ένα επίτευγμα που δεν έχει καταφέρει ποτέ κανείς στην ιστορία του τουρνουά.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τον Ισπανό, ο οποίος με ένα γρήγορο break πήρε προβάδισμα και διατήρησε τον έλεγχο, κλείνοντας το πρώτο σετ με 6-4. Ο Τζόκοβιτς απάντησε δυναμικά στο δεύτερο, προηγούμενος με 3-0, αλλά ο Αλκαράθ ανέκαμψε άμεσα και ισοφάρισε σε 3-3, οδηγώντας το σετ στο tie-break. Εκεί, έδειξε την κλάση του, πήρε τέσσερα mini-breaks και έκανε το 7-4, παίρνοντας κεφάλι με 7-6(4).

Στο τρίτο σετ, ο εμφανώς καταπονημένος Τζόκοβιτς δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του φρέσκου Αλκαράθ, ο οποίος με δύο break «σφράγισε» τη νίκη (6-2) και την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό του US Open.

Στον τελικό ο νεαρός τενίστας περιμένει τον νικητή του ματς Γιανίκ Σίνερ - Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ για τη διεκδίκηση του τίτλου στο τελευταίο Major τουρνουά της σεζόν.