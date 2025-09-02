Παρών στα ημιτελικά του US Open θα είναι ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος επικράτησε χωρίς να χάσει σετ του Γίρι Λεχέτσκα με 6-4, 6-2, 6-4 στην προημιτελική φάση του τουρνουά.

Είναι σε εκπληκτική αγωνιστική φόρμα και αυτό δεν είναι ψέμα. Ο Κάρλος Αλκαράθ χωρίς καμία απώλεια σετ, για ακόμη ένα ματς στο US Open, πήρε τη νίκη επί του Γίρι Λεχέτσκα και με 6-4, 6-2, 6-4 σφράγισε μία θέση για την τετράδα του αμερικανικού Grand Slam.

Αυτός θα είναι ο ένατος ημιτελικός του νεαρού Ισπανού σε Grand Slam, ο οποίος για 30ο συνεχόμενο service game δεν αντιμετώπισε καμία απειλή. Μάλιστα, με τη νίκη αυτή ο 22χρονος διατήρησε τις ελπίδες τους για την κατάκτηση του Νο.1 στον κόσμο, μετά το τέλος του τέταρτου και τελευταίου Major τουρνουά στη σεζόν.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ένα γρήγορο break από τον Νο.2 του κόσμου, το οποίο του έδωσε την ώθηση για να πάρει πρώτο σετ με 6-4. Αντίστοιχα κύλησε και το δεύτερο, όπου με δύο breaks επέτρεψε στον αντίπαλο του να πάρει μόλις δύο games, για να διπλασιάσει τα σετ του.

Στο τρίτο σετ, οι δύο αθλητές πήγαν game - game, με τον Ισπανό να... χτυπάει στο 9ο game με break (5-4). Έχοντας τις μπάλες στα χέρια, ο Κάρλος Αλκαράθ κράτησε το σερβίς του και με 6-4 έκλεισε το σετ και πανηγύρισε τη νίκη.

Στο ματς για τη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου στον τελικό, ο νεαρός τενίστας θα βρεθεί απέναντι στον νικητή της αναμέτρησης Νόβακ Τζόκοβιτς - Τέιλορ Φριτζ.